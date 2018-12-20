Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi... - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...

"Gerekirse transferde gözü karartacağız ve şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aklındaki isimlerden üçü belirlendi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 00:17:59 Güncelleme: 10:04:42
Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...

"Gerekirse transferde gözü karartacağız ve şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aklındaki isimlerden üçü belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...

Orta saha için Chelsea'nin yıldızı Fabregas düşünülüyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcuyu Milan da çok istiyor.


Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...

On numara pozisyonu için Borussia Dortmund'un yıldızı Mario Götze ilk sırada.

Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...

Dortmund'da ilk 11'de şans bulamayan 26 yaşındaki Alman futbolcu, santrfor olarak da görev yapabiliyor.

Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...

Santrfor olarak kiralanması hedeflenen isim ise Valencia'dan Michy Batshuayi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN