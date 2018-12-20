Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi... - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç gözünü kararttı! Fabregas, Götze, Batshuayi...
"Gerekirse transferde gözü karartacağız ve şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aklındaki isimlerden üçü belirlendi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 00:17:59
Güncelleme: 10:04:42
"Gerekirse transferde gözü karartacağız ve şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aklındaki isimlerden üçü belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta saha için Chelsea'nin yıldızı Fabregas düşünülüyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcuyu Milan da çok istiyor.
On numara pozisyonu için Borussia Dortmund'un yıldızı Mario Götze ilk sırada.
Dortmund'da ilk 11'de şans bulamayan 26 yaşındaki Alman futbolcu, santrfor olarak da görev yapabiliyor.
Santrfor olarak kiralanması hedeflenen isim ise Valencia'dan Michy Batshuayi.