Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer... - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer... 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 12:42:23 Güncelleme: 13:28:57
Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden düşerek yaralanan taraftar Soner Ergen'i hastanede ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un canlı yayındaki o sözleri:

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Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...
Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...

"Erzurumspor maçından önce Soner Ergen feci bir kaza geçirdi. Maçtan sonra hastaneye geldiğimizde durum vahimdi. Pek umutlu değildik."

"En büyük şansımız stadın yakınında böyle bir hastanenin olmasıydı. Bu bir mucize. Açıkçası Soner'in buradan yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk"

Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...

"26 gün geçtikten sonra Soner'i sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Onun azmini tebrik etmek gerek."

Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...

"Taraftarımıza dikkat etmelerini söylüyorum. Keşke bu tip kazalar yaşanmasa. Tribün dostluğunun, kardeşliğinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük."

Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...

"Arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadılar. Soner sezonu kapatmadı. En yakın zamanda tribünde olacaktır."

Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...

"Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı günü 'Camiaya Sesleniş' programında transfere dair gereken açıklamaları yaparız."

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