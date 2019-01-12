Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer... 

"Erzurumspor maçından önce Soner Ergen feci bir kaza geçirdi. Maçtan sonra hastaneye geldiğimizde durum vahimdi. Pek umutlu değildik."

"En büyük şansımız stadın yakınında böyle bir hastanenin olmasıydı. Bu bir mucize. Açıkçası Soner'in buradan yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk"