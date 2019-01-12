Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer... - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç canlı yayında açıkladı! Transfer...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 12:42:23
Güncelleme: 13:28:57
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden düşerek yaralanan taraftar Soner Ergen'i hastanede ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un canlı yayındaki o sözleri:
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"Erzurumspor maçından önce Soner Ergen feci bir kaza geçirdi. Maçtan sonra hastaneye geldiğimizde durum vahimdi. Pek umutlu değildik."
"En büyük şansımız stadın yakınında böyle bir hastanenin olmasıydı. Bu bir mucize. Açıkçası Soner'in buradan yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk"
"26 gün geçtikten sonra Soner'i sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Onun azmini tebrik etmek gerek."
"Taraftarımıza dikkat etmelerini söylüyorum. Keşke bu tip kazalar yaşanmasa. Tribün dostluğunun, kardeşliğinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük."
"Arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadılar. Soner sezonu kapatmadı. En yakın zamanda tribünde olacaktır."
"Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı günü 'Camiaya Sesleniş' programında transfere dair gereken açıklamaları yaparız."