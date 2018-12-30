Ali Koç bombayı patlatıyor! Devre arası müthiş transfer...
Süper Lig ekipleri, devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Büyük ölçüde transfer listelerini tamamlayan ve hamlelerini yapmayan başlayan Süper Lig takımları, hedeflerindeki transferleri bir bir bitirme peşinde...
30 Aralık 2018 Pazar, 16:55:59
Güncelleme: 16:59:14
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in transfer gündemi de kalabalık durumda... Bir yandan kadrodaki oyuncularını elinde tutma çabası içerisinde olan İstanbul ekibinde diğer bir hedef şampiyonluk kadrosunu kurmak.
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Tüm bu transfer çalışmaları sürerken turuncu mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de yönetim, Başakşehirli isim için harekete geçti. İşte detaylar...
Şimdiden hem bu sezonu Süper Lig'de iyi bir sıralamada tamamlamak hem de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, daha önce de peşine düştüğü isme, Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istiyor.
İki sezon önce Trabzonspor'un başındayken Yanal, Başakşehirli yıldızı ısrarla kadrosunda görmek istemişti. Hatta Bordo- Mavili yönetim, tecrübeli hocanın ısrarı üzerine takas artı paralı teklifleri yapmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.
YANAL'DAN KOÇ'A: "VISCA'YI ALALIM" Yanal, geçmiş hayalini şimdi gerçeğe dönüştürmek adına Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptığı ve "Başkanım eğer birine para harcayacaksak, bu Visca olmalı" dediği öğrenildi.