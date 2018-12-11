Ali Koç bir adamı kazanmak adına Fenerbahçeyi harcadı!

Sadrazam kellesine "Fransız kalmakla" futbolcuları otobüsle yollamak arasında yürek açığı var.

Yabancı transferlerde "hummalı bir kazık" var!

En kolay çıkış yolu başarısızlıkları gizlemektir ama hayal satmak da bitti.

Fenerbahçe; tarihinde hiç bu kadar karikatürize edilmedi.

Herkes denesin; Fenerbahçe'yi yenmek çok kolay.

Bir takımı bu hale düşürenler utansın!