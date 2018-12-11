Ali Koç bir adamı kazanmak adına Fenerbahçeyi harcadı!

"Ali Koç bir adamı kazanmak adına Fenerbahçe'yi harcadı!"
Fotomaç'ın usta yazarı Hakkı Yalçın, bugünkü yazısında Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli taraftara yüklendi.
11 Aralık 2018 Salı, 09:20:32
Güncelleme: 09:23:49
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Hakkı Yalçın: Vizyon!
Ne acı bir resim; küme düşme kafesinin içinde tutsak bir "Kanarya!" Gördük ki Fenerbahçe itinayla katledilir! Bu infaz törenini düzenleyen Ali Koç ve Comolli'dir. Ne yani futbolcuları otobüsle göndermekle başkanlığın görkemi mi sergilendi?
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Sadrazam kellesine "Fransız kalmakla" futbolcuları otobüsle yollamak arasında yürek açığı var. Yabancı transferlerde "hummalı bir kazık" var! En kolay çıkış yolu başarısızlıkları gizlemektir ama hayal satmak da bitti. Fenerbahçe; tarihinde hiç bu kadar karikatürize edilmedi. Herkes denesin; Fenerbahçe'yi yenmek çok kolay. Bir takımı bu hale düşürenler utansın!
Her şey birbirini tamamlıyor. Ağaçların üzerinde düşmemek için çırpınan yapraklar bile futbolculardan daha yürekli. Fiyakalı kostümler içinde gezintiye çıkmış futbolcu beylere ortaya karışık kebap söylesinler.
İnanın golleri o kebaplardan daha kolay yerler! Hepsi haybeci hepsi bir hiç! Bir tanesi bile hariç değil. Fenerbahçe'yi kara tarihe geçiren harabeler utansın!
Elmaya kurt girdi bir kere çürümenin önü açık. Comolli görevini yerine getirmiş usta bir futbol ajanı (!) Ali Koç böyle bir adamı kazanmak adına göz göre göre Fenerbahçe'yi harcadı. Volkan Demirel'in yıllanmış emeklerini bile bir çırpıda çöpe atan başkan, böyle bir paragöze kurban oldu.