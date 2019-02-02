Ali Koç açıkladı! Yeni transfer olacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Koç, transferlerle ilgili de konuşurken forvet transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 13:31:30
Güncelleme: 14:11:12
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İşte Ali Koç'un açıklamaları;
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"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Buraya Fenerbahçe'yi hak ettiği yapıya ulaştırmak ve umutlu bir gelecek için bu göreve geldik. Bu, uzun bir yol. Bu yoldaki en büyük gücümüz camiamızın desteğidir."
"Futbol takımımız kabul edilemeyecek durumdadır. Fenerbahçe'ye hiç yakışmamaktadır. Bizim takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değildir. Yaşadıklarımız olağan dışı durumlardır. Sadece futbol mantığı ile anlatılabilecek durumlar değildir."
"Hocamızın talepleri doğrultusunda 5 tane kilit transfer yaptık. Umuyorum bu adımların sonuçları çok daha iyi olacak. Forvete takviye yapamadık. İnşallah önümüzdeki transfer döneminde burayı kuvvetlendireceğiz."
"Önümüzdeki dönemde getirilmesi beklenen yabancı sınırını da göz önünde bulundurarak yerli oyunculara yöneldik."