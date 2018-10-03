Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

''Türkiye'deki taraftarlar kariyerimde gördüğüm en çılgın taraftarlardı. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor taraftarları da aynı şekilde takımlarına tutkulu. Özellikle Trabzon'daki taraftarları unutamıyorum. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Öyle bir atmosferi hiçbir stadyumda görmedim. Trabzon'a her gidişimizde 61. dakikada kendi takımları kaybetse de kazansa da harika bir atmosfer yaratıyorlardı.''