Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza açıklamalarda bulundu
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 19:38:12 Güncelleme: 20:37:18
    Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
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    Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

    Yellow and Green Football'a verdiği röportajda Alex, gördüğü en çılgın taraftarların Türkiye'de olduğunu vurguladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
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    • 9
    Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

    Brezilyalı 10 numara, Trabzon'daki maçlarda ve derbi maçlarında yaşadığı atmosferi unutamadığını ifade etti.

    Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
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    • 9
    Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

    ''Türkiye'deki taraftarlar kariyerimde gördüğüm en çılgın taraftarlardı. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor taraftarları da aynı şekilde takımlarına tutkulu. Özellikle Trabzon'daki taraftarları unutamıyorum. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Öyle bir atmosferi hiçbir stadyumda görmedim. Trabzon'a her gidişimizde 61. dakikada kendi takımları kaybetse de kazansa da harika bir atmosfer yaratıyorlardı.''

    Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
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    • 9
    Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

    ''Türkiye'deki en etkileyici ortamlardan birisi de derbi günü yaratılan atmosferlerdi. İnsanlar düğün günlerinde gelinliğini ve damatlığını giyip stadyuma geliyorlardı. Bu durum sadece bir kez değil, defalarca yaşanan bir şeydi.''

    Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
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    • 9
    Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

    ''Maç sonu oyuncular kendi arabalarıyla eve dönerdi. Eğer bir derbi maçı kazanmışsanız sizi tesislerin çıkışında yüzlerce çılgın taraftar karşılardı. Stadyumda da aynı şekilde, belki 70 yaşın üzerindeki insanlar, durmadan ses çıkarır ve size destek olurdu.''

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