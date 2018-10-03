Alexten olay açıklamalar: Fenerbahçeden nefret ediyorlardı!

GALERİ
Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza açıklamalarda bulundu
3 Ekim 2018 Çarşamba, 19:38:12 Güncelleme: 20:37:18
Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
''Türkiye'deki taraftarlar kariyerimde gördüğüm en çılgın taraftarlardı. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor taraftarları da aynı şekilde takımlarına tutkulu. Özellikle Trabzon'daki taraftarları unutamıyorum. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Öyle bir atmosferi hiçbir stadyumda görmedim. Trabzon'a her gidişimizde 61. dakikada kendi takımları kaybetse de kazansa da harika bir atmosfer yaratıyorlardı.''
Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
DİĞER GALERİLER