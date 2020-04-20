Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hollanda ekibi Heracles'te kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mauro Junior, Alex de Souza'dan tam not aldı. Efsane kaptan, oyuncunun transferi için aracı olabileceğini dile getirdi. İşte detaylar...
20 Nisan 2020 Pazartesi 08:47
Güncelleme: 20.04.2020 09:14
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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSV'nin 20 yaşındaki Mauro Junior'un kasetleri efsane kaptan Alex de Souza'ya izlettirildi.
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takımın efsane kaptanı, "Yeni Alex" olarak lanse edilen Brezilyalı 10 numara MauroJuniors'a hayran kaldı.
Alex, "Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder" ifadesini kullandı.
Efsane kaptan, kendisi gibi sol ayaklı olan Brezilyalı 10 numara için gerekirse kendisinin de ikna için yardımcı olabileceğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı.
6 Mayıs 1999 doğumlu olan MauroJuniors'un,PSV Eindhoven ile 2022 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hollanda'nın Heracles takımında kiralık oynayan Junior bu sezon 6 gol ve 6 asiste imza attı.