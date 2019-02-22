Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri haline gelen Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin menajerlik teklifine yanıt verdi.
22 Şubat 2019 Cuma 19:59
Güncelleme: 22.02.2019 19:59
Fenerbahçe'nin, efsane futbolcularından Alex de Souza'ya menajerlik teklif etmedi gündeme bomba gibi düşmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alex, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.
Bu maçın ardından Fenerbahçeli yöneticilerin Alex'e flaş bir teklif yaptığı öğrenildi.
Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği bildirildi.
Böylece transfer görüşmeleri dışında futboldaki tüm yetkiler Alex'e bağlanacak.