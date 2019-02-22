Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi! - Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
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Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri haline gelen Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin menajerlik teklifine yanıt verdi.
22 Şubat 2019 Cuma 19:59 Güncelleme: 22.02.2019 19:59
Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!

Fenerbahçe'nin, efsane futbolcularından Alex de Souza'ya menajerlik teklif etmedi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!

Alex, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.

Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!

Bu maçın ardından Fenerbahçeli yöneticilerin Alex'e flaş bir teklif yaptığı öğrenildi.

Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!

Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği bildirildi.

Alex Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi!

Böylece transfer görüşmeleri dışında futboldaki tüm yetkiler Alex'e bağlanacak.

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