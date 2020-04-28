Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! 'Beni çağırırlarsa...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! "Beni çağırırlarsa..."

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, gazeteci Merve Toy'un Instagram canlı yayın konuğu oldu. Tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile soruları yanıtlayan Alex de Souza, Fenerbahçe'ye de teknik direktörlük konusunda bir mesaj yolladı. İşte Alex'in dikkat çeken açıklamaları...
28 Nisan 2020 Salı 18:25
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Beni çağırırlarsa...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.

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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Beni çağırırlarsa...

Şu an için hangi takımda teknik direktörlüğü yapacağının belli olmadığını dile getiren Alex, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Beni çağırırlarsa...

Instagram canlı yayınında tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtlayan Alex çarpıcı ifadeler kullandı.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Beni çağırırlarsa...

Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' gibi değil, 'Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Beni çağırırlarsa...

Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım.

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