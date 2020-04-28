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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj! "Beni çağırırlarsa..."
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, gazeteci Merve Toy'un Instagram canlı yayın konuğu oldu. Tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile soruları yanıtlayan Alex de Souza, Fenerbahçe'ye de teknik direktörlük konusunda bir mesaj yolladı. İşte Alex'in dikkat çeken açıklamaları...
28 Nisan 2020 Salı 18:25
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.
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Şu an için hangi takımda teknik direktörlüğü yapacağının belli olmadığını dile getiren Alex, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.
Instagram canlı yayınında tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtlayan Alex çarpıcı ifadeler kullandı.
Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' gibi değil, 'Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı.
Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım.