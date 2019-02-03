Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması! - Fotomaç
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Alex de Souza'dan Ersun Yanal açıklaması!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı. Alex, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geliş amacıyla ilgili de konuştu.
3 Şubat 2019 Pazar, 20:02:56
Güncelleme: 20:06:53
Ligde kötü bir dönemden geçen ancak son 2 maçtır kazanan Fenerbahçe'yi eski efsanelerinden Alex de Souza değerlendirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilya'da konuşan Alex, Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde bulunduğu durumu yorumladı.
Ali Koç'un başkanlık dönemiyle ilgili de konuşan eski yıldız şunları söyledi;
"Fenerbahçe'nin yeni yönetimi ve başkanı, ilk iş olarak hesapları kontrol etti. Durumlara baktı.
Daha sonra Fenerbahçe transferde daha çok kiralık oyunculara yöneldi.