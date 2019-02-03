Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması! - Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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Alex de Souza'dan Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı. Alex, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geliş amacıyla ilgili de konuştu.
3 Şubat 2019 Pazar, 20:02:56 Güncelleme: 20:06:53
Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Ligde kötü bir dönemden geçen ancak son 2 maçtır kazanan Fenerbahçe'yi eski efsanelerinden Alex de Souza değerlendirdi.

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Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Brezilya'da konuşan Alex, Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde bulunduğu durumu yorumladı.

Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Ali Koç'un başkanlık dönemiyle ilgili de konuşan eski yıldız şunları söyledi;

Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

"Fenerbahçe'nin yeni yönetimi ve başkanı, ilk iş olarak hesapları kontrol etti. Durumlara baktı.

Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Daha sonra Fenerbahçe transferde daha çok kiralık oyunculara yöneldi.

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