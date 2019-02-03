Alex de Souza'dan Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı. Alex, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geliş amacıyla ilgili de konuştu.

3 Şubat 2019 Pazar, 20:02:56 Güncelleme: 20:06:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





