Alex de Souzadan çarpıcı Fenerbahçe anısı!

Alex'in Türkiye'ye geliş süreci

Alex: "2004 yılında geldim. Aslında beni 2003 sonunda transfer etmek istemişlerdi. Galatasaray'ın 100. yılıydı. Şampiyon olmamaları gerekiyordu. İyi bir seviyede oynadım o sene. Son maçtan bir öncekine kadar gol krallığında lider gidiyordum. Şampiyon olduk ve her şey yoluna girmeye başladı. Daha sonra senin dönemin geldi. Gerçekten ürkütücü bir takımdık. Taraftar için tarihin en iyi takımı arasına başa koyarlar senin kurduğun takımı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduk, 100. yılımızda şampiyon olduk.