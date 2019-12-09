Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

Türk futbolunun sevilen, Fenerbahçe'nin ise efsane isimlerinden olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Birçok konuya değinen sevilen futbolcu "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun? diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim" şeklinde konuştu. İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...

9 Aralık 2019 Pazartesi 15:55 Güncelleme: 09.12.2019 16:24
Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...

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Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

"Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum.Teknik direktörlük için hala zamanım var. Bununla ilgili bir süreç var. Öncelikle Brezilya'da kurslarımı tamamlayacağım. Diplomamı alıp duvara asacağım. Sonrasında neler olduğuna bakacağım."

Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

"İşlemlerimi tamamlayıp, Brezilya'ya geri döneceğim. Burada herhangi bir temasım olmayacak, Fenerbahçe ile ilgili kimseyle görüşmeyeceğim."

Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

"Ama günün birinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isterim."

Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

"Benim kafamda geçen bir şey yok, zaten kitap yazdım, benim açımdan geçmişe dair bir şey söylemeye gerek yok."

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