Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!

Türk futbolunun sevilen, Fenerbahçe'nin ise efsane isimlerinden olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Birçok konuya değinen sevilen futbolcu "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun? diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim" şeklinde konuştu. İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...