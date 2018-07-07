Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçeye evet dedi! - Galeri - Fotomaç
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    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!

    7 Temmuz 2018 Cumartesi, 11:45:32 Güncelleme: 11:45:48
    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçeye evet dedi!

    Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olmadan önce yaptığı bir konuşmada, "Fenomen Ronaldo'yu PSV'ye gitmeden önce bulan takım olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    • 8
    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçeye evet dedi!

    8 aydır Damien Comolli ile çalışan Koç'un keşiflerinden birinin Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roger Guedes olduğu ortaya çıktı.

    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    • 8
    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçeye evet dedi!

    Genç yıldız adayının Katarlı menajeri Ahmed ile hem Comolli'nin hem de başkan Ali Koç'un defalarca görüştüğü belirtildi.

    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçeye evet dedi!

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

    Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun, menajeri tarafından Türkiye'ye gelme konusunda ikna edildiği ifade edildi.

    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    Alex de Souza devreye girdi Roger Guedes Fenerbahçeye evet dedi!

    Alex de Souza'nın Guedes'i iknada büyük katkılarının olduğu öğrenildi.

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