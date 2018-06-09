Alcacer ısrarı! (5 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
BAS DOST İÇİN GÖZLER FIFA'DA
Hollandalı forvet Bas Dost ile prensip anlaşması sağlandı. Sporting Lizbon ile golcü oyuncu arasındaki bonservis anlaşmazlığını FIFA'nın çözmesi bekleniyor. Comolli, idmanda taraftarların saldırısına uğradığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'u en uygun şartlarda Fenerbahçe'ye getirmek için çalışacak. (Fotomaç / 5 Temmuz)
KALEYE YENİ ADAY MİGNOLET
Fenerbahçe'nin kaleci transferinde adaylarından birisinin de Simon Mignolet olduğu ileri sürüldü. Comolli'nin Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki Belçikalı için girişimde bulunduğu ifade edildi. Comolli'nin İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeyi amaçladığı vurgulanıyor. Liverpool'un yeni bir kaleci transfer etmek istemesi, Karius'un da ikinci kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle Simon Mignolet'in de transfere sıcak bakabileceği iddia edildi.
KENDİSİ ALDIRDI
Simon Mignolet'i Sunderland'den Liverpool'a transfer eden isim de Damien Comolli'ydi. Fransız futbol adamı, Liverpool'da görev yaptığı dönemde Belçikalı kaleciyi Sunderland'den 10 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer etmişti. (Fotomaç / 5 Temmuz)
MAVROPANOS ÖNERİSİ
Ada basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi... Transfer konusunda sürekli İngiliz kulüpleri ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere Arsenal formasını giyen Konstantinos Mavropanos'un teklif edildiği belirtildi. Arsenal'ın genç Yunan stoperi kiralamak istediği iddia edildi. (Takvim / 5 Temmuz)
YERRY MİNA'DA PÜRÜZ VAR!
Stoper transferinde Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi olan Yerry Mina konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor.
Hesaplar alt üst
Başkan Ali Koç'un kişisel ilişkilerini kullanarak Barcelona'yı 1 yıllık kiralama konusunda ikna eden sarı-lacivertliler, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle de büyük oranda anlaşmıştı. Ancak Mina'nın Dünya Kupası'ndaki süper performansı hesapları bozdu. Genç stoperin son olarak İngiltere ağlarını havalandırması ve Dünya Kupası'nda 3 gole ulaşması sonrası talipleri artmaya başladı. İngiliz basınına göre Liverpool, Barça ile temasa geçti. İspanyol basını ise Katalan kulübünün kiralama planında herhangi bir değişiklik olmadığını yazdı.
Sakinim ve bekliyorum
İngiltere maçından sonra açıklamalar yapan Yerry Mina, "Barcelona'daki geleceğim hakkında sakinim. Tanrıya inanıyor, güveniyorum" ifadesini kullandı. (Takvim / 5 Temmuz)