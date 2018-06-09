Alcacer ısrarı! (5 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

KALEYE YENİ ADAY MİGNOLET

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde adaylarından birisinin de Simon Mignolet olduğu ileri sürüldü. Comolli'nin Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki Belçikalı için girişimde bulunduğu ifade edildi. Comolli'nin İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeyi amaçladığı vurgulanıyor. Liverpool'un yeni bir kaleci transfer etmek istemesi, Karius'un da ikinci kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle Simon Mignolet'in de transfere sıcak bakabileceği iddia edildi.

KENDİSİ ALDIRDI

Simon Mignolet'i Sunderland'den Liverpool'a transfer eden isim de Damien Comolli'ydi. Fransız futbol adamı, Liverpool'da görev yaptığı dönemde Belçikalı kaleciyi Sunderland'den 10 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer etmişti. (Fotomaç / 5 Temmuz)