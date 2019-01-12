Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Alberth Elis'ten Fenerbahçe itirafı!

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:11:47 Güncelleme: 13:12:45
Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

Devre arası rransfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimlerden birisi MLS takımlarından Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis.

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Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

Honduraslı sağ kanat oyuncusu ülke basınına Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerden teklif aldığını doğrulayan 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile adının anılmasının kendisine gurur verdiğini söyledi.

Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

Elis'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

"TRANSFERİM KULÜBÜME BAĞLI"

"Transferim kulübüm Houston Dynamo'ya bağlı. Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşirse memnuniyetle kabul ederim. Avrupa'da futbol oynamak bir futbolcunun hangi seviyede olduğunu gösterir ancak takımım kalmam gerekirse burada kalırım."

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