Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

"TRANSFERİM KULÜBÜME BAĞLI"

"Transferim kulübüm Houston Dynamo'ya bağlı. Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşirse memnuniyetle kabul ederim. Avrupa'da futbol oynamak bir futbolcunun hangi seviyede olduğunu gösterir ancak takımım kalmam gerekirse burada kalırım."