Alberth Elisten Fenerbahçe itirafı!

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:11:47
Güncelleme: 13:12:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Devre arası rransfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimlerden birisi MLS takımlarından Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Honduraslı sağ kanat oyuncusu ülke basınına Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerden teklif aldığını doğrulayan 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile adının anılmasının kendisine gurur verdiğini söyledi.
Elis'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"TRANSFERİM KULÜBÜME BAĞLI"
"Transferim kulübüm Houston Dynamo'ya bağlı. Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşirse memnuniyetle kabul ederim. Avrupa'da futbol oynamak bir futbolcunun hangi seviyede olduğunu gösterir ancak takımım kalmam gerekirse burada kalırım."