Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki takımın liderlik mücadelesi verdiği karşılaşma öncesinde Vedat Muriç'in hareketi geceye damga vurdu. İşte kalpleri ısıtan Vedat muriç detayı...
17 Eylül 2019 Salı 09:41 Güncelleme: 17.09.2019 10:18
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...

Liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe zorlu deplasmandan eli boş döndü!

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...

Ligin iki yenilgisiz takımın Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadalesinde ilk gol konuk takım Fenerbahçe'den geldi.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...

Sarı lacivertliler 39. dakikada Tolga Ciğerci ile maçta 1-0 öne geçti. 45+3'te Cisse skoru 1-1'e getirdi.

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