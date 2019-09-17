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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran hareket! Vedat Muriç...
Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki takımın liderlik mücadelesi verdiği karşılaşma öncesinde Vedat Muriç'in hareketi geceye damga vurdu. İşte kalpleri ısıtan Vedat muriç detayı...
17 Eylül 2019 Salı 09:41
Güncelleme: 17.09.2019 10:18
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Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.
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Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe zorlu deplasmandan eli boş döndü!
Ligin iki yenilgisiz takımın Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadalesinde ilk gol konuk takım Fenerbahçe'den geldi.
Sarı lacivertliler 39. dakikada Tolga Ciğerci ile maçta 1-0 öne geçti. 45+3'te Cisse skoru 1-1'e getirdi.