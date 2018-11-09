Ahmet Çakardan Fenerbahçe yorumu!

Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Fenerbahçe - Anderlecht maçını değerlendirdi.
9 Kasım 2018 Cuma, 18:43:17
Güncelleme: 18:45:07
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 2-0 mağlup etti. Ahmet Çakar, maçın yıldızı Valbuena'yı överken, sarı lacivertli takımın eski hocalarına da göndermede bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
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Fenerbahçe arka arkaya iki maç oynadı. Cuma gecesi 2-0'dan mucizevi bir şekilde maçı 2-2'ye getirdi ve dün gece de eğer o, sahneye çıkmasaydı maçı asla kazanamazdı.
Peki "O" kim? Tabii ki Valbuena! Fenerbahçe'nin en meziyetli, topu ayağına en fazla yakıştıran ve en fazla üreten oyuncusu o.
İlk devreye bakıyoruz, sapır sapır dökülen bir Fenerbahçe var. Pozisyonları varmış gibi gözükse de, rakibe pozisyon vermeseler de topun mutlak hakimi Anderlecht'ti. İstedikleri gibi oynadılar.
Bol pas yaptılar, çok çabuk top kaptılar, Fenerbahçe'nin ceza alanına kadar ellerini kollarını sallayarak gelebildiler. Fakat fazla meziyetli oyuncuları olmadığından ve hücumda pek fazla çoğalamadıklarından pozisyon bulamadılar.