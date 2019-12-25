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Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a olay yaratan Aziz Yıldırım göndermesi
Fenerbahçe Süper Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-12lik skorla devirmeyi başarmıştı. Maçın ardından sarı-lacivertli takım teknik direktörü Ersun Yanal, "Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Hafta içinde bir basın açıklaması yapacağım." açıklamasında bulunmuştu. Tecrübeli teknik direktörün bu açıklamasının ardından spor yazarı Ahmet Çakar'dan Yanal'a çok konuşulacak Aziz Yıldırım göndermesi geldi. İşte o sözler...
25 Aralık 2019 Çarşamba 20:53
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Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, hakem hataları ve Ersun Yanal krizinin damga vurduğu haftayla ilgili çarpıcı analiz...
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Fenerbahçederbiyi kazandı ama sevinci kursağında kaldı. Ersun Yanal'ın maç sonu sözleri ve arkasından Emre ile yaptığı basın toplantısı bir anda derbi zaferini gölgeledi. Peki bu garip krizin çıkış nedeni neydi? Her hafta tartışılan VAR'daki asıl problem ne?
İşte Sabah'ın usta kalemi Ahmet Çakar'dan gündeme damga vuracak değerlendirme...
"ERSUN YANAL TUHAF İŞLER YAPTI"
Ersun Yanal F.Bahçe gibi büyük bir camianın teknik direktörlüğüne yakışmayacak stratejik hataları yapıyor.
Koltuğu sallanıyordu, Beşiktaş gibi çok ciddi bir rakibe karşı ezici bir galibiyet aldı. Ama basın toplantısında Yanal, tuhaf tuhaf işler yaptı.