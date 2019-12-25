Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a olay yaratan Aziz Yıldırım göndermesi

Fenerbahçe Süper Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-12lik skorla devirmeyi başarmıştı. Maçın ardından sarı-lacivertli takım teknik direktörü Ersun Yanal, "Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Hafta içinde bir basın açıklaması yapacağım." açıklamasında bulunmuştu. Tecrübeli teknik direktörün bu açıklamasının ardından spor yazarı Ahmet Çakar'dan Yanal'a çok konuşulacak Aziz Yıldırım göndermesi geldi. İşte o sözler...

25 Aralık 2019 Çarşamba 20:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





