Adım adım Fenerbahçe'ye! - Fotomaç
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Adım adım Fenerbahçe'ye!
Beşiktaş'ın yıldız isminin Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Şenol Güneş ise bu transfer karşısında Fenerbahçe'den genç yıldızını istedi...
25 Aralık 2018 Salı 22:44
Güncelleme: 26.12.2018 09:43
Orta saha, stoper, kanat ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertli takım adaylarını iyice netleştirmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süre önce yönetimin gündemine gelen Beşiktaşlı Tolgay Arslan da isimler arasında bir adım öne çıktı.
Fenerbahçe'nin, siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu için bir süre önce ezeli rakibine teklif yaparak Ozan Tufan takasını önerdiği iddia edilmişti.
Son gelen haberlere göre o dönem bu takası kabul etmeyen Beşiktaş yönetimine yeni bir opsiyon daha sunuldu.
Fenerbahçeli yetkililerin bu kez de Ozan Tufan + Nabil Dirar'ı önerdiği kaydedildi.