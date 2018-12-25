Adım adım Fenerbahçe'ye! - Fotomaç
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Adım adım Fenerbahçe'ye!

Beşiktaş'ın yıldız isminin Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Şenol Güneş ise bu transfer karşısında Fenerbahçe'den genç yıldızını istedi...
25 Aralık 2018 Salı 22:44 Güncelleme: 26.12.2018 09:43
Adım adım Fenerbahçe'ye!

Orta saha, stoper, kanat ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertli takım adaylarını iyice netleştirmeye başladı.

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Adım adım Fenerbahçe'ye!

Bir süre önce yönetimin gündemine gelen Beşiktaşlı Tolgay Arslan da isimler arasında bir adım öne çıktı.

Adım adım Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'nin, siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu için bir süre önce ezeli rakibine teklif yaparak Ozan Tufan takasını önerdiği iddia edilmişti.

Adım adım Fenerbahçe'ye!

Son gelen haberlere göre o dönem bu takası kabul etmeyen Beşiktaş yönetimine yeni bir opsiyon daha sunuldu.

Adım adım Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçeli yetkililerin bu kez de Ozan Tufan + Nabil Dirar'ı önerdiği kaydedildi.

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