Maç sonrası açıklamalarda bulunan Togolu futbolcu, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zorlu maç öncesinde yeni bir atmosferle, yeni bir enerjiyle iyi hazırlandık. Çok koştuk, mücadele ettik, yeni hocamızla galibiyetimizi aldık. Bunun keyfini çıkartacağız" ifadelerini kullandı.