Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Togolu golcü Adebayor, Fenerbahçeli o isme övgüler yağdırdı...

4 Kasım 2019 Pazartesi 09:31 Güncelleme: 04.11.2019 09:31
Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel...

Süper Lig'de büyük heyecana sahne olan mücadelede İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel...

Girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan sarı-lacivertli takım, tecrübeli golcü Umut Bulut'un attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel...

Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de sahada ayak basmadık yer bırakmayan Kayserispor'un 35'lik golcüsü Emmanuel Adebayor oldu.

Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel...

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Togolu futbolcu, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zorlu maç öncesinde yeni bir atmosferle, yeni bir enerjiyle iyi hazırlandık. Çok koştuk, mücadele ettik, yeni hocamızla galibiyetimizi aldık. Bunun keyfini çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Adebayor'dan Fenerbahçeli isme övgü: Mükemmel...

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Adebayor şunları dile getirdi:

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