Adebayor için bir kez daha! - Fotomaç
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Adebayor için bir kez daha!
Kısa bir süre önce Adebayor için Başakşehir'in kapısını çalane ve 'ret' cevabı alan Fenerbahçe, Togolu golcü için yeniden harekete geçti. Yönetim bu transferbi itirmekte kararlı...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:41:24
Güncelleme: 08:11:45
Golcü transferi için kolları sıvayan ve Ersun Yanal'ın listesindeki isimler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Slimani'den memmun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için Başakşehir'in kapısını çalmış ancak 'ret' yanıtı almıştı.
Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine 2 hafta kala Adebayor için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı.
ADEBAYOR SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin 2020 yılılnda sözleşmesi bitecek olan Togolu forvet için Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi.
Başakşehir'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.