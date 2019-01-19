Adebayor için bir kez daha!

Kısa bir süre önce Adebayor için Başakşehir'in kapısını çalane ve 'ret' cevabı alan Fenerbahçe, Togolu golcü için yeniden harekete geçti. Yönetim bu transferbi itirmekte kararlı...

19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:41:24 Güncelleme: 08:11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





