Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    A'dan Z'ye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

    İşte A'dan Z'ye harf harf derbi...
    2 Kasım 2018 Cuma, 14:27:53 Güncelleme: 15:09:33
    Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

    A (Alex de Souza). Fenerbahçe'nin unutulmaz Brezilyalısı, Galatasaray'a karşı oynadığı 20 maçta tam 9 gol attı.

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    Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

    B (Baros). 2012'deki derbide maç 2-2'yken ve dakikalar 90+5'i gösterirken Baros'un vuruşu üst direkten döndü. Çek yıldızın ayak koyduğu top gol olsa, Aslan hem ezeli rakibiyle farkı 12 puana çıkaracak hem de Kadıköy'de 12 yılı bulan galibiyet hasretine son verecekti.

    Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

    C (Can Bartu). Fenerbahçeli Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış tek oyuncudur.

    Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

    Ç (Çarşamba). Son 15 yılda derbi 6 kez Çarşamba günleri oynandı. (Fenerbahçe'nin kazandığı 6-0 ve Galatasaray'ın kazandığı 5-1'lik maçlar da dahil)

    Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

    D (Dostluk). 1979-80 sezonu... Bitime iki hafta kalmış. Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti, Galatasaray ise küme düşme hattında. İki ezeli rakip İnönü'de karşılaşıyor. Favori Fener Cim-Bom'u yenerse yüzde 90 küme düşürecek. Ancak "Ezeli dostluk" burada devreye giriyor ve 0-0 biten maç sonrası Galatasaray 2'inci lige düşmekten kurtuluyor.

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