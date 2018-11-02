Adan Zye derbi! Tüm harflerle derbiyi anlattık

B (Baros). 2012'deki derbide maç 2-2'yken ve dakikalar 90+5'i gösterirken Baros'un vuruşu üst direkten döndü. Çek yıldızın ayak koyduğu top gol olsa, Aslan hem ezeli rakibiyle farkı 12 puana çıkaracak hem de Kadıköy'de 12 yılı bulan galibiyet hasretine son verecekti.