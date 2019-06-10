Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar

Sezonu Çaykur Rize'de bitiren, birçok takımın transfer listesinde olan Aatif Chahechouhe kendisi adına kötü başlayan ama mutlu biten sezonu ilk kez anlattı ve Fenerbahçe'de, Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmalarına da açıklık getirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:19 Güncelleme: 10.06.2019 09:32
Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar

Süper Lig'de Sivas formasıyla gol krallığı yaşayan, sonrasında 2.5 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu sezonun ikinci yarısını Rizespor'da tamamlayan Aatif Chahechouhe, ilk kez konuştu.

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Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar

Kendi adına sezonun değerlendirmesini yapan Aatif, ilk devrede yaşadıklarını ve Rize'yi nasıl ligde tuttuklarını anlattı.

Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar

Şimdi söz, Türkiye'deki 7. yılını yaşayan Faslı yıldızda;

Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar

"Çok karışık bir sezonu geride bıraktım. Fenerbahçe ile sezon öncesi kampına katıldım ardından dizimden sakatlandım. İyileştikten sonra hocamız Phillip Cocu beni ilk 11'e aldı.

Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar

Sonrasında herkesin bildiği gibi kadro dışı kaldım. 4. haftada sahamızda Kayserispor'a 3-2 yenildik.

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