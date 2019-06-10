Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar
Sezonu Çaykur Rize'de bitiren, birçok takımın transfer listesinde olan Aatif Chahechouhe kendisi adına kötü başlayan ama mutlu biten sezonu ilk kez anlattı ve Fenerbahçe'de, Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmalarına da açıklık getirdi.
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:19
Güncelleme: 10.06.2019 09:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de Sivas formasıyla gol krallığı yaşayan, sonrasında 2.5 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu sezonun ikinci yarısını Rizespor'da tamamlayan Aatif Chahechouhe, ilk kez konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendi adına sezonun değerlendirmesini yapan Aatif, ilk devrede yaşadıklarını ve Rize'yi nasıl ligde tuttuklarını anlattı.
Şimdi söz, Türkiye'deki 7. yılını yaşayan Faslı yıldızda;
"Çok karışık bir sezonu geride bıraktım. Fenerbahçe ile sezon öncesi kampına katıldım ardından dizimden sakatlandım. İyileştikten sonra hocamız Phillip Cocu beni ilk 11'e aldı.
Sonrasında herkesin bildiği gibi kadro dışı kaldım. 4. haftada sahamızda Kayserispor'a 3-2 yenildik.