Sezonu Çaykur Rize'de bitiren, birçok takımın transfer listesinde olan Aatif Chahechouhe kendisi adına kötü başlayan ama mutlu biten sezonu ilk kez anlattı ve Fenerbahçe'de, Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmalarına da açıklık getirdi.