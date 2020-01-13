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4 kulüp birden peşinde! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı
Ligin ikinci yarısında perde bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen açılacak. Transfer çalışmalarına hız veren kulüpler 31 Ocak'a kadar yeni isimlerini kadrosuna katabiliyor olsa da lige eksiklerini tamamlayıp başlamak isteyen ekipler ellerini çabuk tutmak istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren kulüplerden Beşiktaş ve Fenerbahçe genç bir yıldız için karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
13 Ocak 2020 Pazartesi 13:35
Güncelleme: 13.01.2020 13:35
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Süper Lig ekipleri ikinci yarı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, 4 Ocak'ta başlayan transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor...
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4 büyük kulüplerden Beşiktaş; Guilherme'yi, Fenerbahçe; Falette'yi, Trabzonspor; Ndiaye'yi, Galatasaray ise Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Kulüpler 31 Ocak'a kadar sürecek olan transfer sezonunu en verimli şekilde geçirerek kadrolarındaki eksikleri tamamlamak istiyor.
Transfer görüşmeleri tam gaz sürerken zaman zaman kulüpler bazı isimler için karşı karşıya geliyor. Bu kez de Süper Lig'in iki dev kulübü olan Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında genç bir yıldız için transfer savaşı başladı.
İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer savaşının detayları ve yaşanan son gelişmeler...
Ligin ikinci yarısında şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen kulüplerden Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin başlamasına az bir süre kala elini çabuk tutmak isteyen ekipler Manisaspor'un genç yıldızı için karşıya karşıya...