3 büyükler değil derdi büyükler!

YÜZDE 39'UNU KAZANDILAR!

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon oynadığı 51 resmi maçın sadece 20'sini kazanabildi. 14 beraberlik ve 17 yenilgi alan 3 büyükler maçların sadece yüzde 39'undan galibiyet çıkarabildi.