3 büyükler değil derdi büyükler! - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    3 büyükler değil derdi büyükler!

    3 büyükler son yılların en kötü dönemini yaşıyorlar. Saha içinde ve dışında taraftarlarına hiç umut vermiyorlar...

    5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:49:36 Güncelleme: 00:49:43
    3 büyükler değil derdi büyükler!

    Türk futbolunun lokomotifi olan 3 büyükler bu sezon kayıplarda... Ligde 11. haftayı Başakşehir lider olarak tamamlarken Galatasaray zirvenin 4, Beşiktaş 6, Fenerbahçe ise 14 puan gerisinde kaldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    3 büyükler değil derdi büyükler!

    Başakşehir'den toplam 24 puan fark yiyen 3 büyükler futbol olarak da umut vermiyor.

    3 büyükler değil derdi büyükler!

    YÜZDE 39'UNU KAZANDILAR!

    G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon oynadığı 51 resmi maçın sadece 20'sini kazanabildi. 14 beraberlik ve 17 yenilgi alan 3 büyükler maçların sadece yüzde 39'undan galibiyet çıkarabildi.

    3 büyükler değil derdi büyükler!

    FFP ANLAŞMALARI ZORLUYOR

    Büyükler ekonomik olarak da ışık vermiyor... Borç batağına saplanan kulüplerimiz, UEFA tehdidini yakından hissediyor.

    3 büyükler değil derdi büyükler!

    Yapılan anlaşmalar nedeniyle transferde beklenen adımlar atılamıyor.

    3 büyükler değil derdi büyükler!

    2010'UN TEKRARI OLUR MU?

    Otoriteler 2010 yılında Bursaspor'un imza attığı şampiyonluk başarısının bir tekrarının bu sezon da yaşanabileceğini düşünüyor.
    Gelecek haftalarda yaşanacaklar merakla bekleniyor.

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