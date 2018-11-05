3 büyükler değil derdi büyükler! - Galeri - Fotomaç
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3 büyükler değil derdi büyükler!
3 büyükler son yılların en kötü dönemini yaşıyorlar. Saha içinde ve dışında taraftarlarına hiç umut vermiyorlar...
5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:49:36
Güncelleme: 00:49:43
Türk futbolunun lokomotifi olan 3 büyükler bu sezon kayıplarda... Ligde 11. haftayı Başakşehir lider olarak tamamlarken Galatasaray zirvenin 4, Beşiktaş 6, Fenerbahçe ise 14 puan gerisinde kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehir'den toplam 24 puan fark yiyen 3 büyükler futbol olarak da umut vermiyor.
YÜZDE 39'UNU KAZANDILAR!
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon oynadığı 51 resmi maçın sadece 20'sini kazanabildi. 14 beraberlik ve 17 yenilgi alan 3 büyükler maçların sadece yüzde 39'undan galibiyet çıkarabildi.
FFP ANLAŞMALARI ZORLUYOR
Büyükler ekonomik olarak da ışık vermiyor... Borç batağına saplanan kulüplerimiz, UEFA tehdidini yakından hissediyor.
Yapılan anlaşmalar nedeniyle transferde beklenen adımlar atılamıyor.
2010'UN TEKRARI OLUR MU?
Otoriteler 2010 yılında Bursaspor'un imza attığı şampiyonluk başarısının bir tekrarının bu sezon da yaşanabileceğini düşünüyor.
Gelecek haftalarda yaşanacaklar merakla bekleniyor.