10un gibisi gelmedi!

Fenerbahçe, eski Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza'nın ardından 10 numara pozisyonunda istikrarı yakalayamıyor.
21 Ağustos 2018 Salı, 11:21:54
Güncelleme: 11:26:58
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10'un gibisi gelmedi!
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Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo'nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi.
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10'un gibisi gelmedi!
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Fenerbahçe tarihinin en iyi futbolcuları arasından gösterilen Alex de Souza'nın 2012 yılında takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilere gelen 10 numaralar, Brezilyalı ismi arattı.
10'un gibisi gelmedi!
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Alex'in ayrılışının ardından 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, sarı-lacivertliler bu bölgeyi beklentileri karşılayacak bir futbolcuyla dolduramadı.
10'un gibisi gelmedi!
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Brezilya Milli Takımı ile 2004 yılında Copa America'yı kazandıktan sonra Fenerbahçe kadrosuna katılan Alex de Souza, sarı-lacivertli formayı 9 sezon giydikten sonra 2012-2013 sezonu başında sözleşmesini sonlandırmıştı.
10'un gibisi gelmedi!
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Fenerbahçe, bahsi geçen sezonu yıldız futbolcunun vatandaşı Cristian Baroni'yi o pozisyonda değerlendirerek geçirirken, teknik direktör Ersun Yanal ile şampiyon olunan 2013-2014 sezonunda ise 10 numara pozisyonuna transfer yapamamıştı.