10un gibisi gelmedi! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    10'un gibisi gelmedi!

    Fenerbahçe, eski Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza'nın ardından 10 numara pozisyonunda istikrarı yakalayamıyor.
    21 Ağustos 2018 Salı, 11:21:54 Güncelleme: 11:26:58
    10'un gibisi gelmedi!
    • 1
    • 13
    10un gibisi gelmedi!

    Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo'nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    10'un gibisi gelmedi!
    • 2
    • 13
    10un gibisi gelmedi!

    Fenerbahçe tarihinin en iyi futbolcuları arasından gösterilen Alex de Souza'nın 2012 yılında takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilere gelen 10 numaralar, Brezilyalı ismi arattı.

    10'un gibisi gelmedi!
    • 3
    • 13
    10un gibisi gelmedi!

    Alex'in ayrılışının ardından 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, sarı-lacivertliler bu bölgeyi beklentileri karşılayacak bir futbolcuyla dolduramadı.

    10'un gibisi gelmedi!
    • 4
    • 13
    10un gibisi gelmedi!

    Brezilya Milli Takımı ile 2004 yılında Copa America'yı kazandıktan sonra Fenerbahçe kadrosuna katılan Alex de Souza, sarı-lacivertli formayı 9 sezon giydikten sonra 2012-2013 sezonu başında sözleşmesini sonlandırmıştı.

    10'un gibisi gelmedi!
    • 5
    • 13
    10un gibisi gelmedi!

    Fenerbahçe, bahsi geçen sezonu yıldız futbolcunun vatandaşı Cristian Baroni'yi o pozisyonda değerlendirerek geçirirken, teknik direktör Ersun Yanal ile şampiyon olunan 2013-2014 sezonunda ise 10 numara pozisyonuna transfer yapamamıştı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN