10 milyon euro veren Giulianoyu alır

16 Ağustos 2018 Perşembe, 00:58:40
Güncelleme: 00:59:56
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10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
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Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek.
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10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
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Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak. Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden talep var. Fenerbahçe 10 milyon euro istiyor.