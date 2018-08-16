10 milyon euro veren Giulianoyu alır - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    10 milyon euro veren Giuliano'yu alır

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 00:58:40 Güncelleme: 00:59:56
    10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
    • 1
    • 10
    10 milyon euro veren Giulianoyu alır

    Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
    • 2
    • 10
    10 milyon euro veren Giulianoyu alır

    Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak. Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden talep var. Fenerbahçe 10 milyon euro istiyor.

    10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
    • 3
    • 10
    10 milyon euro veren Giulianoyu alır

    Rus ekipleri 10 milyon euro'ya çıkarsa satılacak

    10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
    • 4
    • 10
    10 milyon euro veren Giulianoyu alır

    TARAFTAR TEPKİLİ!
    Giuliano'nun Benfica karşısındaki silik futbolu taraftarı sinirlendirdi. İşte twitter'da yapılan Giuliano yorumları...

    10 milyon euro veren Giuliano'yu alır
    • 5
    • 10
    10 milyon euro veren Giulianoyu alır

    Giuliano 10 numarayı hak etmiyor, satılsın.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN