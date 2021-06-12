Galeri Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

Son dakika spor haberi: EURO 2020 B Grubu'nda oynan Danimarka Finlandiya maçında korkutan anlar... Danimarka'nın yıldız ismi Christian Eriksen bir anda yerde kalınca sağlık ekiplerı sahaya girdi. Kalbi durduğu gözlenen oyuncuya müdahale eden doktorlar Eriksen'e kalp masajı yaptı, UEFA kısa süre sonra maçın ertelendiğini duyurdu. Daha sonra bir açıklama daha yapan UEFA, mücadelenin TSİ 21.30'da kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. İşte stattaki ve ekran başındaki futbolseverlerin tek yürek olup dua ettikleri o anlar...