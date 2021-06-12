Galeri Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

Son dakika spor haberi: EURO 2020 B Grubu'nda oynan Danimarka Finlandiya maçında korkutan anlar... Danimarka'nın yıldız ismi Christian Eriksen bir anda yerde kalınca sağlık ekiplerı sahaya girdi. Kalbi durduğu gözlenen oyuncuya müdahale eden doktorlar Eriksen'e kalp masajı yaptı, UEFA kısa süre sonra maçın ertelendiğini duyurdu. Daha sonra bir açıklama daha yapan UEFA, mücadelenin TSİ 21.30'da kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. İşte stattaki ve ekran başındaki futbolseverlerin tek yürek olup dua ettikleri o anlar...

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede korkutan anlar yaşandı! Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen bir anda yerde kalınca sağlık ekipleri hemen sahaya girip yıldız isme müdahale etti.

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

ELEKTRO ŞOK CİHAZI KULLANILDI

Bilincini kaybeden Eriksen'e önce kalp masajı yapan doktorlar daha sonra elektro şok cihazıyla kalbi buran oyuncuyu hayata döndürmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika kadar sahada müdahale ettiği Eriksen'in takım arkadaşları da etrafında daire oluşturarak dua etti.

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Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

EŞİ SAHAYA İNDİ

Eriksen'e müdahale edildiği sırada Danimarkalı oyuncunun eşi Sabrina Kvist Jensen gözyaşları içinde saha kenarına indiği görüldü. Danimarkalı file bekçisi Kasper Schmeichel ve eski Fenerbahçeli Simon Kjaer de Eriksen'in eşinin yanına giderek onu teselli etti.

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

BU KARE RAHATLATTI

Uzun süre müdahale edilerek hayata döndürülen Christian Eriksen'in sedyeyle saha dışına taşınırken çekilen fotoğrafta bilincinin yerinde olduğu görüldü ve bu kare adeta yüreklere su serpti.

Son dakika spor haberleri: Kalbi duran Eriksen hayata döndü! Euro 2020'de korkutan anlar...

MAÇ ERTELENDİ

Eriksen'in hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra UEFA mücadelenin ertelendiğini resmi olarak açıkladı.

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