Galeri Euro 2020 Son dakika spor haberi: Kuzey Makedonya - Hollanda maçında Goran Pandev milli takıma veda etti! İşte o anlar... (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Kuzey Makedonya - Hollanda maçında Goran Pandev milli takıma veda etti! İşte o anlar... (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 C Grubu maçında Kuzey Makedonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 69. dakikasında Kuzey Makedonya formasıyla son maçına çıkan Goran Pandev, oyundan çıkarak milli takıma veda etti. Pandev, oyundan alınırken Hollandalı futbolcular da olmak üzere tüm statta ayakta alkışlandı. İşte o anlar... | EURO 2020 haberleri