GaleriEuro 2020İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?
İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'nin başlamasına birkaç gün kaldı... 17. kez düzenlenecek turnuvada grup heyecanı 11 Haziran'da Bizim Çocuklar'ın İtalya karşısında çıkacağı müadeleyle başlayacak. Peki A Milli Takım'ımızın EURO 2020 grup maçları ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte turnuvanın fikstürü...
Giriş Tarihi: 29.05.2021 22:26 , Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 22:51
İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?