Galeri Euro 2020 İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?

İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020'nin başlamasına birkaç gün kaldı... 17. kez düzenlenecek turnuvada grup heyecanı 11 Haziran'da Bizim Çocuklar'ın İtalya karşısında çıkacağı müadeleyle başlayacak. Peki A Milli Takım'ımızın EURO 2020 grup maçları ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte turnuvanın fikstürü...

İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?

İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 heyecanı şimdiden başladı. Futbolsecerler ise maçların oynanacağı günleri ve maç saatlerini merak ediyor.

İşte EURO 2020 fikstürü:

İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?
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İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?
İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?
İşte EURO 2020 fikstürü! A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta?
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