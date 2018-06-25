Muslera gruplarda kalesini gole kapadı Uruguay namağlup turladı!
Uruguay, Igor Smolnikov 36'da kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rusya karşısında Suarez (10') Denis Cheryshev (23' kk), ve Edinson Cavani'nin (90') golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Grupta 2'de 2 yapan iki takımın karşılaşmasında rakibini farklı yenen Uruguay grubu lider tamamlarken, Suudi Arabistan ve Mısır'ı yenen Rusya da 6 puanla adını bir üst tura yazdırdı.
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