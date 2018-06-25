Muslera gruplarda kalesini gole kapadı Uruguay namağlup turladı!

MUSLERA URUGUAY TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşmada görev yapan Galatasaraylı kaleci Muslera, 100. kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi. Ayrıca dünya kupalarında 14. maçına çıkan Muslera, Ladislao Mazurkiewicz'i geride bırakarak turnuva tarihinde en çok forma giyen Uruguaylı futbolcu oldu.