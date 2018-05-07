Bursaspor'lu oyunculardan Fırat Aydınus'a tepki!

ERTUĞRUL ERSOY: "MÜCADELENİN HAKKI GALİBİYETTİ"

Genç oyuncu Ertuğrul Ersoy ise, maç sonu yaptığı açıklamada, "İyi mücadele ettik. Bu mücadelenin hakkı galibiyetti ama olmadı. Hocamızın söylediği tek şey teşekkür etmekti. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Son 4 hafta önce yapılanmaya gittik Mustafa Er'le. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha iyi ve doğru oynuyoruz. Matematiksel olarak sıkıntımız kalmadı. Önümüzdeki yıllar Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Biz böyle oynamaya devam ederek en iyi taraftar arkamızda olduğu sürece önümüzde olacak takım yok. Hocanın gelişiyle geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.