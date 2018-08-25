Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı. Vergini kimdir?
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:31:09
Güncelleme: 10:41:23
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Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı.
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Defans hattındaki nicelik eksikliği nedeniyle geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında Barış Yardımcı'yı stoper olarak oynatan Bursaspor, yeni stoperini Arjantin'de buldu.
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Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı.
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Yeşil beyazlı ekip, Boca Juniors'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Santiago Vergini ile her konuda anlaşmaya vardı.
Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı.
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Geride kalan sezonda Boca Juniors forması ile 13 maça çıkan tecrübeli stoper, kariyeri boyunca Sunderland, Getafe, Estudiantes, Newell's, Hellas Verona ve Velez gibi ekiplerinde formasını giydi.
Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı.
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1,91 boyundaki tecrübeli stoperin Arjantin Milli Takımı ile de 3 maçı bulunuyor.
Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı.
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30 yaşındaki Vergini'nin öne çıkan özellikleri olarak yüksek tekniği, pas kalitesi ve topla ileri doğru yaptığı koşular gösterilebilir. 1,91'lik boyuna rağmen hava toplarında sağlam bir görüntü vermemesi ise oyuncunun bahsedilmeye değer zayıf özelliklerinden bir tanesi olarak gösterilebilir.
Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı.
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Geriden oyun kurmaktaki becerisi ile ön plana çıkan stoperin, Bursa'ya gelmek üzere Arjantin'den yola çıktığı gelen bilgiler arasında.
Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı. Vergini kimdir?