Bursaspor Santiago Vergini ile anlaştı. Vergini kimdir?

30 yaşındaki Vergini'nin öne çıkan özellikleri olarak yüksek tekniği, pas kalitesi ve topla ileri doğru yaptığı koşular gösterilebilir. 1,91'lik boyuna rağmen hava toplarında sağlam bir görüntü vermemesi ise oyuncunun bahsedilmeye değer zayıf özelliklerinden bir tanesi olarak gösterilebilir.