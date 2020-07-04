Yönetim rest çekti! Elneny geri adım attı

Antrenmanlara çıkmamayı da düşünen Elneny, yönetimin resti sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Daha sonra taraflar bir kez daha görüştü ve anlaşma sağlandı. Elneny para istemekten vazgeçti. Ayrıca siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcuyu gelecek sezon da kiralamak için düğmeye bastı.