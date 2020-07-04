Yönetim rest çekti! Elneny geri adım attı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny krizi çözüldü. Temmuz ayı için ödeme talep eden Mısırlı futbolcuya yönetimden olumsuz yanıt alınca geri adım attı. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim düğmeye bastı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
4 Temmuz 2020 Cumartesi 08:48
Güncelleme: 04.07.2020 08:48
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Süper Lig yeniden başlamadan önce oynanmayan dönem de dahil olmak üzere 600 bin Euro alacağını isteyen, aksi halde maçlara çıkmayacağını belirten Mohamed Elneny'ye tüm ödemeleri yapılarak sorun giderilmişti.
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Arsenal'den kiralanan Mısırlı yıldız, görüştüğü İngiliz ekibindeki arkadaşlarının temmuz ayı için ödeme aldıklarını öğrenince yine Beşiktaş yönetiminin kapısını çaldı.
Sabah'ın haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, temmuz ayı ödemesini talep ederek bir kez daha siyah-beyazlıları maça çıkmamakla tehdit etti. Ayrıca takımdan ayrılabileceğini de iletti.
Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi oyuncuya, "Yapılan sözleşmeler lig sonuna kadar geçerli. 34 haftayı bitirmeden bir yere gidemezsin. Önümüzde 5 hafta daha var" yanıtını verdi.
Antrenmanlara çıkmamayı da düşünen Elneny, yönetimin resti sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Daha sonra taraflar bir kez daha görüştü ve anlaşma sağlandı. Elneny para istemekten vazgeçti. Ayrıca siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcuyu gelecek sezon da kiralamak için düğmeye bastı.