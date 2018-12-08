Yıldız oyuncudan olay açıklama!

30 yaşındaki Burkina Fasolu ön libero Rus basınına, "Krasnodar ile kontratım bitiyor. Beşiktaş isterse tabii ki giderim. Kim Beşiktaş'ta oynamak istemez" dedi.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 00:58:24
Güncelleme: 07:45:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Charles Kabore, siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rus basınında Burkina Fasolu ön liberoyu Atiba'nın yerine düşen yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kabore'yi ara transferde veya en geç sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
2013 yılında Rusya'ya gelen ve uzun yıllar Kuban Krasnodar'dan sonra şehrin bir diğer takımı olan ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın formasını giyen Kabore'nin de Kara Kartal'a sıcak baktığı iddia edildi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ
Rus basınındaki haberlere göre; yakın çevresine konuşan Kabore, Krasnodar'dan ayrılıp Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Krasnodar'da çok uzun yıllar kaldım. Burada mutlu zamanlarım oldu. Ancak sezon sonu sözleşmem bitiyor ve geleceğim konusunda bir karar vermem gerekecek. Beşiktaş beni isterse tabii kioynamak isterim. Kim Beşiktaş'ta oynamak istemez. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" ifadelerini kullandığı iddia edildi.