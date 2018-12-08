Yıldız oyuncudan olay açıklama!

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Krasnodar'da çok uzun yıllar kaldım. Burada mutlu zamanlarım oldu. Ancak sezon sonu sözleşmem bitiyor ve geleceğim konusunda bir karar vermem gerekecek. Beşiktaş beni isterse tabii kioynamak isterim. Kim Beşiktaş'ta oynamak istemez. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" ifadelerini kullandığı iddia edildi.