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Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"
Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"
Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, borçların yapılandırılmasının ardından takviye çalışmaları için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile de anlaşma sağladı. Önümüzdeki hafta transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, Beşiktaş forması giymek istediğini söyledi.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Güncelleme: 13.07.2019 07:50
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
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Siyah-beyazlı yöneticiler, Brentford'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins ile yakından ilgileniyor.
Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı da, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Watkins'e onay verirken, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Ollie Watkins, transferiyle ilgili ilk kez konuştu.
Brentford kulübünde oynayan Watkins tecrübe kazanmak için Beşiktaş'a gelmek istiyor.
KİRALIK OLARAK ALMAK İSTİYORLAR
Bu transferin gerçekleşmesini istediğini ifade eden İngiliz kanat oyuncusu Ollie Watkins, Beşiktaş'la görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.