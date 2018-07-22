Xavi Negredoyu istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    Xavi Negredo'yu istiyor!

    22 Temmuz 2018 Pazar, 11:45:29 Güncelleme: 11:46:14
    Xavi Negredo'yu istiyor!
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    Xavi Negredoyu istiyor!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımda istemediği yıllık 4.3 milyon Euro kazanan Negredo'ya Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından sonra Katar'ın Al Sadd kulübünün de talip olduğu iddia edildi.

    Xavi Negredo'yu istiyor!
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    Xavi Negredoyu istiyor!

    Katar basınında çıkan haberlere göre; Al Sadd'ın başına geçen İspanyol efsane Xavi'nin, yönetimden vatandaşı olan yıldız golcünün alınması için talepte bulunduğu belirtildi. Al Sadd'ın kadrosunda İspanyol Gabi de yer alıyor.

    Xavi Negredo'yu istiyor!
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    Xavi Negredoyu istiyor!

    Al Hilal Beşiktaş'a 32 yaşındaki forvet oyuncusu için 7 milyon euro teklif etmişti. Siyah-beyazlılar ise bu öneriye olumlu yaklaşmıştı.

    Xavi Negredo'yu istiyor!
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    Xavi Negredoyu istiyor!

    Ancak Negredo, Suudi Arabistan'a gitmek istememişti. Al Sadd'ın da Beşiktaş'a 7-8 milyon euro civarında bir teklifte bulunması bekleniyor. (Star)

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