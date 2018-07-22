Xavi Negredoyu istiyor!

22 Temmuz 2018 Pazar, 11:45:29
Güncelleme: 11:46:14
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Xavi Negredo'yu istiyor!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımda istemediği yıllık 4.3 milyon Euro kazanan Negredo'ya Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından sonra Katar'ın Al Sadd kulübünün de talip olduğu iddia edildi.
Xavi Negredo'yu istiyor!
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Katar basınında çıkan haberlere göre; Al Sadd'ın başına geçen İspanyol efsane Xavi'nin, yönetimden vatandaşı olan yıldız golcünün alınması için talepte bulunduğu belirtildi. Al Sadd'ın kadrosunda İspanyol Gabi de yer alıyor.
Xavi Negredo'yu istiyor!
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Al Hilal Beşiktaş'a 32 yaşındaki forvet oyuncusu için 7 milyon euro teklif etmişti. Siyah-beyazlılar ise bu öneriye olumlu yaklaşmıştı.
Xavi Negredo'yu istiyor!
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Ancak Negredo, Suudi Arabistan'a gitmek istememişti. Al Sadd'ın da Beşiktaş'a 7-8 milyon euro civarında bir teklifte bulunması bekleniyor. (Star)