Xavi Negredoyu istiyor!

Katar basınında çıkan haberlere göre; Al Sadd'ın başına geçen İspanyol efsane Xavi'nin, yönetimden vatandaşı olan yıldız golcünün alınması için talepte bulunduğu belirtildi. Al Sadd'ın kadrosunda İspanyol Gabi de yer alıyor.