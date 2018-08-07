Vidaya karşılık 3 oyuncu! Arsenalin Vida ısrarı...

Vida'ya karşılık 3 oyuncu! Arsenal'in Vida ısrarı...
7 Ağustos 2018 Salı, 08:57:03
Güncelleme: 08:59:59
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Vida'ya karşılık 3 oyuncu! Arsenal'in Vida ısrarı...
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Dünya Kupası'nda alevlenen Domagoj Vida ve İngiliz kulüpleri arasındaki aşk 2 gün içinde bir sonuca bağlanacak.
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Vida'ya karşılık 3 oyuncu! Arsenal'in Vida ısrarı...
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Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin çok istediği Vida için, İngiliz ekibinin takas artı para önerisinde bulunduğu bildirildi.
Vida'ya karşılık 3 oyuncu! Arsenal'in Vida ısrarı...
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Ada basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktör Unai Emery'nin gözden çıkardığı 3 isimden birini Beşiktaş'a vermeye çalışan Arsenal, üste bir miktar para da ödeyip, hedefine ulaşmak istiyor. Arsenal'in önerdiği isimlerin ise Kaleci David Ospina, Danny Welbeck veya Shkodran Mustafi olduğu belirtildi.
Vida'ya karşılık 3 oyuncu! Arsenal'in Vida ısrarı...
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GİTSE DE KALSA DA BİZ KAZANIRIZ
Beşiktaş yönetimi ise takas önerisine sıcak bakmıyor. Sözlü olarak sürdürülen görüşmelerde Siyah-Beyazlı yönetimin 20 milyon euro artı bonus istediği belirtiliyor.
Vida'ya karşılık 3 oyuncu! Arsenal'in Vida ısrarı...
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Arsenal ile Beşiktaş arasında Vida konusunda yapılan ilk görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığı da bildirilmişti. İngiltere'de transferin 9 Ağustos'ta tamamlanacak olması Arsenal'i köşeye sıkıştırıyor.