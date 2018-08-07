Vidaya karşılık 3 oyuncu! Arsenalin Vida ısrarı...

Ada basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktör Unai Emery'nin gözden çıkardığı 3 isimden birini Beşiktaş'a vermeye çalışan Arsenal, üste bir miktar para da ödeyip, hedefine ulaşmak istiyor. Arsenal'in önerdiği isimlerin ise Kaleci David Ospina, Danny Welbeck veya Shkodran Mustafi olduğu belirtildi.