Beşiktaşta değişim zamanı! Vida özür diledi - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ta değişim zamanı! Vida özür diledi

    Beşiktaş'ta Vida, son maçta yaşananlar için Şenol Güneş'ten özür diledi
    11 Ekim 2018 Perşembe, 08:32:30 Güncelleme: 08:38:38
    Beşiktaşta değişim zamanı! Vida özür diledi

    ŞENOL GÜNEŞ MUTSUZ

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara dönüşü orta saha kurgusunda değişikliğine gidecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta değişim zamanı! Vida özür diledi

    Yaşanan puan kayıplarından mutsuz olan Şenol Güneş'in özel önlemler planlıyor.

    Beşiktaşta değişim zamanı! Vida özür diledi

    Kırmızı kart cezası nedeniyle 1 maç ceza alacak olan Domagoj Vida'nın yokluğunda Gary Medel'i stopere çekecek olan Güneş, takımın pas oyunundaki eksiklerini gidermeyi de hedefliyor.

    Beşiktaşta değişim zamanı! Vida özür diledi

    Teknik heyet Oğuzhan ile yeni 10 numara Adem Ljajic ikilisinin beraber oynaması için varyasyonlar deneniyor.

    Beşiktaşta değişim zamanı! Vida özür diledi

    ADRİANO'DAN İYİ HABER

    A Milli Takım kampında bulunan Oğuzhan Özyakup'un son maçlardaki formu göz doldururken, tecrübeli çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Oğuzhan-Ljajic üçlüsüyle kurarak Göztepe karşısında pas ağırlıklı bir oyun ortaya koymayı planlıyor.

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