Beşiktaş'ta Vida, son maçta yaşananlar için Şenol Güneş'ten özür diledi
11 Ekim 2018 Perşembe, 08:32:30
Güncelleme: 08:38:38
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ŞENOL GÜNEŞ MUTSUZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara dönüşü orta saha kurgusunda değişikliğine gidecek.
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Yaşanan puan kayıplarından mutsuz olan Şenol Güneş'in özel önlemler planlıyor.
Kırmızı kart cezası nedeniyle 1 maç ceza alacak olan Domagoj Vida'nın yokluğunda Gary Medel'i stopere çekecek olan Güneş, takımın pas oyunundaki eksiklerini gidermeyi de hedefliyor.
Teknik heyet Oğuzhan ile yeni 10 numara Adem Ljajic ikilisinin beraber oynaması için varyasyonlar deneniyor.
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A Milli Takım kampında bulunan Oğuzhan Özyakup'un son maçlardaki formu göz doldururken, tecrübeli çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Oğuzhan-Ljajic üçlüsüyle kurarak Göztepe karşısında pas ağırlıklı bir oyun ortaya koymayı planlıyor.