Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor!
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:38:22
Güncelleme: 01:09:39
Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor!
Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli takımı forması ile yıldızlaşan Domagoj Vida'ya teklif üstüne teklif yağıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor!
İngiltere'nin West Ham, Wolves ve Liverpool kulüplerinin yapmış olduğu teklifleri az bulan Beşiktaş, en son PSG'nin 22 milyon Euro'luk teklifi için Fransızlarla masaya oturdu.
Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor!
LİVERPOOL ÇOK İSTEKLİ AMA!
Liverpool'un 20 milyon Euro'luk teklifinden sonra PSG'nin 22 milyon Euro'luk teklifi Siyah- Beyazlı yönetimi memnun etti.
Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor!
Başkan Fikret Orman PSG ve Liverpool ile bizzat görüşüyor.
Vida çılgınlığı! Teklifler arka arkaya geliyor!
24 VERİRLERSE SATACAĞIM!
Başkan Orman'ın yakın çevresine "24 milyon Euro'ya çıkarlarsa Vida'yı satarım" dediği öğrenildi.