Vagner Love: "Tek şartla giderim!"

Sarı-kırmızılıların bonservisi ile almak istediği Love'ın bu konudaki cevabı, "Satılık gitmem. Burada kendimi daha gösteremedim. Geçen sezon devre arasında gelmem nedeniyle, iyi form tutamadım ve kendimi gösterme fırsatı da bulamadım. Türkiye'de bir yere gidersem kiralık gider ve formada şekilde geri dönerim" dediği öğrenildi.