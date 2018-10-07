Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
Corinthians ve Flamengo Vagner Love'u istiyor Kartal, en iyi teklif için marta kadar bekleyecek
7 Ekim 2018 Pazar, 00:50:26
Güncelleme: 00:52:01
Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
Beşiktaş, Vagner Love'ı satacak... Ocak ayı bekleniyor. Ama acele de edilmeyecek. Çünkü 10 Ocak'ta başlayacak Brezilya Ligi'ndeki transfer sezonu Mart başına kadar sürecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
Larin'in devre arasında gönderilmesini isteyen Güneş, geçiş sürecinde Ocak'ta gelecek muhtemel bir santrforu yalnız bırakmamak adına Vagner Love'un satışı konusunda sakin hareket edecek.
Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
Aslında 34 yaşındaki futbolcunun, iki müşterisi var. Birisi Corinthians diğer ise Flamengo... Buradan gelecek teklifler Brezilyalı golcünün kaderini belirleyecek
Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
LARIN'E MÜŞTERi ARANIYOR
Beşiktaş sadece Vagner Love'a değil; Cyle Larin'e de müşteri arıyor...
Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
ABD Ligi'ndeki yetersiz istatistiklerine rağmen transfer edilen Larin'i yetersiz bulan Güneş, kendisini takımda düşünmediğini yönetimin isterse kiralayabileceğini satarsa da sorun olmayacağını iletti.
Beşiktaşlı Vagner Love Brezilya yolcusu
Larin için İskoçya ve Almanya'dan bazı taliplerinolduğu ise gelen bilgiler arasında...