Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar

Yani, yanisi şu, bana kaç orta yaptığını anlatma, benim forvetlerimi kaç kez topla buluşturduğunu söyle! Quaresma orta yaparken kendi santraforunu doğduğuna pişman ediyor! Bir sağa, bir sol çek, olmadı bir daha çek, yahu santrforun Cristiano Ronaldo olsa ne olur, Alvaro Negredo olsa ne olur?



İsyanında haklıydı

Şenol hoca 45. dakikada pek değişiklik yapmaz, dün yaptı! 50 orta gelen maçta santraforunu çıkardı, beklenen neydi, çift santrafora dönmesi; çünkü maç onu istiyordu! Garip! Hocanın bu gerçeği görmemesi mümkün değil; bu işte bir iş var! Negredo maç içinde Quaresma'ya, haklı olarak isyan etmişti, ya devre arasında da isyanını sürdürdü ve oyundan çıkarıldı ya da başka bir şey!