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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar

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    Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar

    Zeki Uzundurukan: İstatistik maç kazandırmıyor!
    Beşiktaş, maç boyunca rakip kaleye 25 şut attı, 49 orta yaptı, 15 korner kullandı ve sadece 1 gol atabildi. İster şanssızlık deyin, ister beceriksizlik... Sivasspor ise yakaladığı az sayıdaki gol pozisyonunu skora yansıtmasını bildi. Şenol Güneş, kaybedilen puanlardan sonra "Rakipler bize karşı kapalı savunma yapıyorlar, oyunu soğutuyorlar, yavaş oynuyorlar" diye sitem ediyor. Ama Şenol hocam, siz son iki sezonun şampiyonusunuz ve elinizde şahane bir kadro var. Özellikle de mütavazi kadroları olan Anadolu takımları ne yapabilir ki, Beşiktaş'tan puan alabilmek için... Tabi ki kapalı savunma anlayışı ve kontratak oyun felsefeleri olur. Beşiktaş dün rakibin nasıl oynayacağını bilmesine rağmen bu tuzağa düştü. İlk yarıda iyi oynayan ve penaltıdan beraberlik golünü atan Negredo neden çıktı anlamış değilim.
    Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar

    Rakip zaten 9 kişi ile savunma yapıyor. Skor da 1-1. O zaman Negredo da sahada kalsın, Cenk Tosun da oyuna girsin. Çift forvete dön... Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar için de bir parantez açmak lazım. Dün jeneriklik kurtarışlar yaptı ve galibiyette başrol oynadı. Samet Aybaba, mesleğine aşık çok beğendiğim bir teknik direktör. Dersine çok iyi çalışmış ve takımı bu kadar az topla oynamasına rağmen kazanmasını bildi. Beşiktaş bu yenilgi ile zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Beşiktaş'ta yolunda gitmeyen birşeyler var. Daha önceki yazılarımda da ifade etmeye çalıştım. Başarıya doymuşluk ve heyecanını yitirmek olabilir bu... Sorun sadece kapalı savunmaları açamamak değil çünkü. Bu kadar yaratıcı oyunculara sahip Beşiktaş'ın çelikten örülmüş duvarları bile delip geçmesi lazımdı.
    Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar

    Sinan Vardar: Yakışmadı

    Yazıma Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Samet Aybaba ile başlamak istiyorum. Harika bir takım kurmuş. Sivas galibiyeti bileklerinin hakkıyla kazandı. Aybaba sezona kötü başlamasına rağmen Kırmızı-Beyazlıların başkanı Mecnun Odyakmaz, Aybaba'ya sahip çıktı. Galibiyetlerinden dolayı Sivas'ı kutlarım. Özellikle Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ı çok beğendim.
    Oyunda kaldığı süre içinde gözlerim Quaresma'nın üzerindeydi. Ne oldu bu çocuğa aklım almıyor. Dün bu sezonki her deplasmanda olduğu gibi kötüydü.
    Portekizli futbolcu bu sezon deplasmanda sıfır asist sıfır golle oynuyor.
    Maçın başında öyle bir top kaptırdı ki; Sivasspor'a "Al da at dercesine" golü hediye etti. Ne yalan söyleyim; "Acaba ligin devre arasında ayrılıyor mu?" diye düşünmeden edemedim. Maç yazısını yazarken Negredo'nun neden çıktığı belli olmamıştı. Quaresma ile Negredo'nun saha içinde tartışması Beşiktaş forması giyen isimlere yakışmadı.
    Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar

    Ertem Şener: Güneş'i batırmayın
    Beşiktaş, Sivasspor'u değil Fatih Terim'i düşünüyordu. Kafayı nedense Galatasaray'a da değil Terim'e takmış siyah beyazlılar. Bu duruma getiren yönetim maalesef. Taraftar, camia, Fatih Terim'in Galatasaray'a imzasını umursamazken başta başkan Fikret Orman'ın "Şenol Güneş paylaşımı" yaşanan stresin göstergesi oldu. Ne gerek var ki? Beşiktaş'ın yolu belli, çizgisi belli, hedefi belli. 3. şampiyonluk yolunda koşan, Devler Ligi'nde B. Münih'i gözüne kestiren bir takım ve teknik adama "Eyvah Fatih Terim geldi, acaba...?" endişesi yaşatılıyor.
    Güneş çıtayı çok yükseltti. Her Galatasaraylının "Şenol Güneş keşke bizde olsaydı" dediği bir isimdi daha Terim milli takımda görev yaparken. Şenol Güneş'i Beşiktaş'tan kıskanan Galatasaraylılar tanıdım ben. Evet Fatih Terim yarışçı ve korkulacak bir teknik adam ama bunu belli etmeden hedefine yürüyeceksin.
    Benim hocam da "Şenol Güneş" diyeceksin ama bunu belli etmeden yapacaksın.

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