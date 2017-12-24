Usta kalemler Sivasspor-Beşiktaş maçını yazdılar
Erman Toroğlu: Alayınızı keserim beyler
Şenol Güneş takıma hakim oluyor, söz geçiriyor ama Quaresma'ya hakim olamıyor ve söz geçiremiyor.. Bu da takımı bozuyor! Bu iş zaten virüs gibidir; önlemini hemen almazsan kademe kademe bütün takıma yayılır.
Şu andaki görüntü de o...
Elbette bunun yanında başka hesaplar da var. Şenol Güneş hiç yok yerde "Milli takım olayında beni kullandılar" diye beyanat veriyor.
Bayram değil, seyran değil; eniştem beni niye öptü misali.. G.Saray'a Fatih Terim geliyor, Fikret Orman "Şenol Güneş ve istikrar" diye bir şeyler yayınlıyor.
Yani Beşiktaş'ta bir şeyler oluyor. Peki bu takıma yansır mı, kesin yansın. Futbolcular zeki adamlardır. Önlerinde oynanan oyunu net görürler.
Fatih Terim G.Saray'a geldikten sonra bazı yerlerin de kimyası bozulacaktır.
Hoş, G.Saray'daki bazı grupların da kimyasının bozulduğu gibi. Beşiktaş, fazla hücum ediyor görünüyor; iyi güzel.. Orta da atıyor fakat özellikle Quaresma, ortadaki hücumcular gol alanına girerken orta atacağına; topa bir basıyor geriye, bir daha basıyor ileriye, üçüncüde ortayı atıyor.
O zaman da pozisyona giren hücumcuların diz bağları gevşiyor ve oyundan kopuyorlar. Sonunda da isyan ediyorlar!
Zeki Uzundurukan: İstatistik maç kazandırmıyor!
Beşiktaş, maç boyunca rakip kaleye 25 şut attı, 49 orta yaptı, 15 korner kullandı ve sadece 1 gol atabildi. İster şanssızlık deyin, ister beceriksizlik... Sivasspor ise yakaladığı az sayıdaki gol pozisyonunu skora yansıtmasını bildi. Şenol Güneş, kaybedilen puanlardan sonra "Rakipler bize karşı kapalı savunma yapıyorlar, oyunu soğutuyorlar, yavaş oynuyorlar" diye sitem ediyor. Ama Şenol hocam, siz son iki sezonun şampiyonusunuz ve elinizde şahane bir kadro var. Özellikle de mütavazi kadroları olan Anadolu takımları ne yapabilir ki, Beşiktaş'tan puan alabilmek için... Tabi ki kapalı savunma anlayışı ve kontratak oyun felsefeleri olur. Beşiktaş dün rakibin nasıl oynayacağını bilmesine rağmen bu tuzağa düştü. İlk yarıda iyi oynayan ve penaltıdan beraberlik golünü atan Negredo neden çıktı anlamış değilim.
Rakip zaten 9 kişi ile savunma yapıyor. Skor da 1-1. O zaman Negredo da sahada kalsın, Cenk Tosun da oyuna girsin. Çift forvete dön... Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar için de bir parantez açmak lazım. Dün jeneriklik kurtarışlar yaptı ve galibiyette başrol oynadı. Samet Aybaba, mesleğine aşık çok beğendiğim bir teknik direktör. Dersine çok iyi çalışmış ve takımı bu kadar az topla oynamasına rağmen kazanmasını bildi. Beşiktaş bu yenilgi ile zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Beşiktaş'ta yolunda gitmeyen birşeyler var. Daha önceki yazılarımda da ifade etmeye çalıştım. Başarıya doymuşluk ve heyecanını yitirmek olabilir bu... Sorun sadece kapalı savunmaları açamamak değil çünkü. Bu kadar yaratıcı oyunculara sahip Beşiktaş'ın çelikten örülmüş duvarları bile delip geçmesi lazımdı.
Sinan Vardar: Yakışmadı
Yazıma Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Samet Aybaba ile başlamak istiyorum. Harika bir takım kurmuş. Sivas galibiyeti bileklerinin hakkıyla kazandı. Aybaba sezona kötü başlamasına rağmen Kırmızı-Beyazlıların başkanı Mecnun Odyakmaz, Aybaba'ya sahip çıktı. Galibiyetlerinden dolayı Sivas'ı kutlarım. Özellikle Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ı çok beğendim.
Oyunda kaldığı süre içinde gözlerim Quaresma'nın üzerindeydi. Ne oldu bu çocuğa aklım almıyor. Dün bu sezonki her deplasmanda olduğu gibi kötüydü.
Portekizli futbolcu bu sezon deplasmanda sıfır asist sıfır golle oynuyor.
Maçın başında öyle bir top kaptırdı ki; Sivasspor'a "Al da at dercesine" golü hediye etti. Ne yalan söyleyim; "Acaba ligin devre arasında ayrılıyor mu?" diye düşünmeden edemedim. Maç yazısını yazarken Negredo'nun neden çıktığı belli olmamıştı. Quaresma ile Negredo'nun saha içinde tartışması Beşiktaş forması giyen isimlere yakışmadı.
Kartal kolej takımı gibi oynadığı zaman hep bizi sevindiriyor. Ancak futbolcuların zaman zamanki kavgalarına bir çözüm bulunmalı. İçeride galiba garip işler oluyor! Aman Şenol Hoca devre arasında bu işe bir el at! Negredo'nun dün oyundan çıkması maçın skorunu da etkiledi. Cenk, Negredo'suz yalnızları oynadı.
Neredeler?
Dönelim futbola... Siyah-beyazlı takım dün durarak kazanmak istedi.
Top Beşiktaş'taydı ama üretim sıfırdı.
Dün Fabri ve Pepe'nin bile kötü gününde olması hayal kırıklığıydı. Özellikle son 20 dakikada Beşiktaş'ın oyundan kopması çok şaşırttı.
Kötü Beşiktaş'ta sadece Medel'i beğendim.
Beşiktaş ilk devrenin sonunda ilk 5'in dışında kalması benim için büyük sürprizdi. Sahi birkaç hafta önce harikalar yaratan Tolgay nerede? Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Oğuzhan sonradan oyuna girmesine rağmen sahada yoktu. Bence Talisca kurnazlığıyla penaltıyı kaptı. Ama bu pozisyon dışında sahada yoktu. R. Madrid-Barcelona maçını yöneten hakemi görünce Türk hakemlerinin acımasızca eleştirildiği söyleyebilirim ama Çakır'ın 2. yarıda bütün takdir haklarını ev sahibine kullanması ona yakışmadı.
Ertem Şener: Güneş'i batırmayın
Beşiktaş, Sivasspor'u değil Fatih Terim'i düşünüyordu. Kafayı nedense Galatasaray'a da değil Terim'e takmış siyah beyazlılar. Bu duruma getiren yönetim maalesef. Taraftar, camia, Fatih Terim'in Galatasaray'a imzasını umursamazken başta başkan Fikret Orman'ın "Şenol Güneş paylaşımı" yaşanan stresin göstergesi oldu. Ne gerek var ki? Beşiktaş'ın yolu belli, çizgisi belli, hedefi belli. 3. şampiyonluk yolunda koşan, Devler Ligi'nde B. Münih'i gözüne kestiren bir takım ve teknik adama "Eyvah Fatih Terim geldi, acaba...?" endişesi yaşatılıyor.
Güneş çıtayı çok yükseltti. Her Galatasaraylının "Şenol Güneş keşke bizde olsaydı" dediği bir isimdi daha Terim milli takımda görev yaparken. Şenol Güneş'i Beşiktaş'tan kıskanan Galatasaraylılar tanıdım ben. Evet Fatih Terim yarışçı ve korkulacak bir teknik adam ama bunu belli etmeden hedefine yürüyeceksin.
Benim hocam da "Şenol Güneş" diyeceksin ama bunu belli etmeden yapacaksın.
Beşiktaş fazla umursadı Fatih Terim'i ve bunu gribal enfeksiyon gibi başkan ile bazı yöneticiler teknik heyetine, oyuncusuna, malzemecisine, taraftarına kadar bulaştırdı. Bakın tüm camia "Come To Arda Turan" diyor sırf Fatih Terim ve Galatasaray'a inat! Bu Beşiktaş'a büyük zarar verir. Acil bu gribal enfeksiyondan kurtulmalı Beşiktaş! Başkan'ından taraftarına kadar herkes "Şenol Güneş serumu" yemeli!
Sivas 2 gol daha atardı
Gelelim maça. Cenk'in yedek kalması beraberinde "gidiyor galiba" düşüncesine sebep oldu! Hafta içi Şampiyonlar Ligi mi var da Cenk yedek başladı? "Negredo'yu ligin 2. yarısına hazırlıyor olabilir" dedik Güneş. İkinci 45 dakikaya Negredo'suz başlanması ise kafaları karıştırdı!
İlk yarıda kötü orta yaptığı için sinirlenen ve buna karşılık kendisine tepki gösteren Quaresma'yı kırmamak için mi? Neden çıktı? Sakatlık ise bir şey diyemem! Negredo çıktı Beşiktaş pozisyona giremedi!
Negredo ile Cenk'i beraber tutsaydın oyunda? Negredo hamlesi Beşiktaş'a maçı kaybettirdi! Çünkü Şenol Güneş streste! Oğuzhan daha erken oyuna girmeliydi.
70 dakika beklenmemeliydi.
Siyah beyazlılar penaltıyı attıktan sonra neden yavaşladı? Penaltıya kadar 4 gol atabilirlerdi. "Skor üstünlüğü bizde mi?" dediler acaba? Ya konsantrasyon eksikliği var siyah beyazlılarda. Ya da "nasıl olsa atarız, kazanırız" diyorlar ama öyle olmuyor işte! Dakikalar geçtikçe panik yapıyor takım.
Boş boş paslar, yavaş yavaş hareketler, kapalı savunma karşısında mücadele etmeyen, edemeyen bir takım. Sivasspor biraz daha becerikli ve cesaretli olsaydı 2 gol daha bulurdu!
Beşiktaş her rakibini yener yenmesine de, yenemediği iki şey var. 1-Şenol Güneş'in inadı, 2-Quaresma'nın umursamazlığı...
Şenol hocam; Negredo niye çıktı? Atiba neden uzun süre oyunda kaldı? Quaresma ısrarının sebebi nedir?
E madem yönetim Galatasaray'a gereksiz sataşmalar yapıyor biz de Galatasaray'dan bir örnek verelim; Geçen hafta Malatya'da üşüyen Galatasaray'dan sonra bu hafta Sivas'ta donan Beşiktaş gördük! Beşiktaş yönetimine tavsiyem; stres yapmayın, Terim'i boşverin, Güneş'i germeyin. Duygusal bir adam olan Güneş'i gereksiz stresle "batırmayın."
Turgay Demir: Negredo'nun çıkması garip, çok garip!
Quaresma, Şenol hocanın başını yiyebilir! Dikkat!.. Şenol Güneş kalibresinde bir teknik adamın bir oyuncuya bu kadar taviz vermesi anlaşılır gibi değil. Sivas'a gidiyorsunuz, elinizdeki verilere göre deplasmanların en etkisiz elemanı Quaresma; sıfır gol, sıfır asist! Bu şartlarda teknik adam olsanız aynı oyuncuya bir şans daha mı verirsiniz yoksa alternatifleri mi denersiniz? Peki Lens ve Orkan olsanız oynamayı bekler misiniz?
Bu iki sorunun cevabı çok önemli… Beşiktaş 50'ye yakın, yani rekor sayıda orta yapmış, bu ortaların büyük bölümü Quaresma'dan!? Beşiktaşlı oyuncuların iyi ya da kötü vurdukları toplam on top var, peki diğer ortalar nereye ve kime yapıldı?
Yani, yanisi şu, bana kaç orta yaptığını anlatma, benim forvetlerimi kaç kez topla buluşturduğunu söyle! Quaresma orta yaparken kendi santraforunu doğduğuna pişman ediyor! Bir sağa, bir sol çek, olmadı bir daha çek, yahu santrforun Cristiano Ronaldo olsa ne olur, Alvaro Negredo olsa ne olur?
İsyanında haklıydı
Şenol hoca 45. dakikada pek değişiklik yapmaz, dün yaptı! 50 orta gelen maçta santraforunu çıkardı, beklenen neydi, çift santrafora dönmesi; çünkü maç onu istiyordu! Garip! Hocanın bu gerçeği görmemesi mümkün değil; bu işte bir iş var! Negredo maç içinde Quaresma'ya, haklı olarak isyan etmişti, ya devre arasında da isyanını sürdürdü ve oyundan çıkarıldı ya da başka bir şey!
Beşiktaş, Quaresma sorununu çözmeden ne Lens-Orkan ikilisini kazanabilir, ne Talisca eski haline dönebilir, ne de huzur bulabilir!. Benim için durum bu. Öbür taraftan sosyal medyada, Beşiktaşlı maskesi takan bazı Galatasaraylı ve Fenerbahçeliler "Şenol Güneş istifa" muhabbeti başlattılar ama kimse yemedi!
Şenol hoca devre arasında bu takımı toparlar, sezon sonunda da evvelAllah yine şampiyon olur. Yeter ki Quaresma konusunda net bir tavır takınsın.
Çünkü o konuda verdiği tavizler diğer oyuncuları olumsuz etkiliyor. Net!
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