GALERİ
Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri
Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi heyecan artıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, futbolseverleri buluşturacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi için ünlüler skor tahminin bulundu. Kimisi kazanan tarafında adını verdi, kimisi beraberliği yeğledi. İşte ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri.
2 Aralık 2018 Pazar, 09:48:42 Güncelleme: 11:06:19
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİĞER GALERİLER