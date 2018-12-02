Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri - Galeri - Fotomaç
02 Aralık 2018, Pazar
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Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi heyecan artıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, futbolseverleri buluşturacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi için ünlüler skor tahminin bulundu. Kimisi kazanan tarafında adını verdi, kimisi beraberliği yeğledi. İşte ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri.
2 Aralık 2018 Pazar, 09:48:42 Güncelleme: 11:06:19
Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için heyecan had safhada. 2 Aralık saat 20.00'deki başlama düdüğünden önce ünlüler isimler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. İşte ünlülerin derbi tahminleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Demet Akalın
Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Feridun Düzağaç
Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Gülper Özdemir
Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Kıvanç Tatlıtuğ
Beşiktaş 0-2 Galatasaray

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