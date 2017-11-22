Ummadık Beşik'taş' baş yarar!

5- Kadro derinliği

Türk takımları Avrupa'da her zaman tahmin edilemez olmuşlardır. Bir iyi bir kötü oynayan bu takımlar dev rakipleri sanki hiçbir şeymiş gibi alt ederken kimi zaman da adı duyulmayan takımlara elenerek herkesi şaşırtmışlardır.

Beşiktaş ise önceki senelerde yaşanan başarısızlıklardan ders çıkartarak başlıca sorunlardan biri olarak sivrilen kadro derinliği sorununu bu sezon başında tamamen çözdü.