Ummadık Beşik'taş' baş yarar!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği parmak ısırtan başarıyı detaylı bir şekilde ele alan Hindistan'ın prestijli spor sitelerinden Sportskeeda, siyah beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde nasıl 'ummadık taş' etkisi yarattığını 5 maddede sıraladı.
İşte Beşiktaş'ı 'Şampiyonlar Ligi'nin kapalı kutusu' olarak nitelendiren sitenin siyah beyazlı ekip hakkındaki detaylı analizi:
5- Kadro derinliği
Türk takımları Avrupa'da her zaman tahmin edilemez olmuşlardır. Bir iyi bir kötü oynayan bu takımlar dev rakipleri sanki hiçbir şeymiş gibi alt ederken kimi zaman da adı duyulmayan takımlara elenerek herkesi şaşırtmışlardır.
Beşiktaş ise önceki senelerde yaşanan başarısızlıklardan ders çıkartarak başlıca sorunlardan biri olarak sivrilen kadro derinliği sorununu bu sezon başında tamamen çözdü.
2002'de Türk Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda 3'üncülüğe taşıyan Güneş şimdi aynı heyecanı uyandıran başarı grafiğini Beşiktaş'la sergiliyor.
2015'te Beşiktaş'ın başına getirilen ve siyah beyazlı ekiple ligde art arda iki şampiyonluk yaşayan Güneş, biraz da şansı yardım ederse bu sezon Beşiktaş'ı yarı finale kadar çıkarma başarısı gösterebilir.
3- İç saha formu
Türkiye deplasmanına çıkmak konuk ekipler için her zaman sıra dışı bir tecrübe oldu, olmaya da devam ediyor.
Akıl almaz derecede baskın bir stat atmosferi ve maç sırasında kulakları sağır eden tezahüratlarla ziyaretçi takımlar, çıktıkları her karşılaşmada ciddi anlamda zorlu bir testten geçiyor.
Beşiktaş da 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta bu atmosferin ekmeğini hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yiyor elbette.
Zira siyah beyazlılar evlerinde en son Süper Lig maçını Kasım 2015'te kaybettiler. Beşiktaş o tarihten bu yana 33 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ki bu seri içerisinde 26 galibiyet bulunuyor.
2- Cenk Tosun
Beşiktaş kadrosunda, kalitesi tartışılamayacak Ricardo Quaresma başta olmak üzere adı iyi bilinen pek çok oyuncu yer alıyor. Fakat Türk ekibinin hücum hattında fark yaratan asıl isim Cenk Tosun.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 33 maçta 20 gol kaydeden Tosun sadece Brezilyalı gol makinesi Vagner Love'u (23) geçememişti.
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