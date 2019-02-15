UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
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Haberler Galeri UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasında ilk maçlar tamamlandı. Müsabakaların tamamlanmasıyla takımlar bazında ülke puanına katkı oranlarında da değişim yaşandı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:42
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Türkiye'de ise aldıkları sonuçlarla ülke puanlarındaki değişimi sağlayan ekipler sırasıyla ve oranlarıyla şu şekilde:

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Bursaspor - 0.500

UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Karabükspor - 1.500

UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Akhisar Belediyespor - 3.000

UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Atiker Konyaspor - 7.000

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