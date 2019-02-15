UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı - Fotomaç
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UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı
Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasında ilk maçlar tamamlandı. Müsabakaların tamamlanmasıyla takımlar bazında ülke puanına katkı oranlarında da değişim yaşandı.
Türkiye'de ise aldıkları sonuçlarla ülke puanlarındaki değişimi sağlayan ekipler sırasıyla ve oranlarıyla şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akhisar Belediyespor - 3.000