Transferde Adem Ljajic sürprizi! Ayrılık... Beşiktaş haberleri...
Takıma takviye kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da gerçekleşebilir... Son gelişmeye göre, Beşiktaş'ın sezon başında takıma kiralık olarak kattığı Sırp yıldız Adem Ljajic siyah beyazlılara veda edebilir.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:47:26
Güncelleme: 17:15:54
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişme... Devre arası transfer dönemi Avrupa'da, Ocak ayının ilk haftası içerisinde başlıyor. Ligde ve Avrupa'da istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş'ta ise ana gündem maddesi sayılı günler akalan devre arasında bitirilmesi planlanan transferler...
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Takıma öncelikli forvet olmak üzere takviye çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda Adem Ljajic sürprizi yaşandı. İşte detaylar...
LJAJIC İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLIYOR... Dünyaca ünlü kulübün radarına takılan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurulacak ve Ljajic'in fikri sorulacak. Ardından bonservisi elinde bulunan Torino ile pazarlık masasına oturulacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YANINA... O ekip, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan. Orta saha transferi için listesini hazırlayan İtalyan ekip, Adem Ljajic'i gözüne kestirdi.
İTALYANLAR YAZDI Ünlü medya kuruluşu La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan yaşı, oyun tarzı ve fiyatı bakımından geçer not aldığı Adem Ljajic için nabız yoklayacak.