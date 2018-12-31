Transferde Adem Ljajic sürprizi! Ayrılık...  Beşiktaş haberleri...

Takıma takviye kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da gerçekleşebilir... Son gelişmeye göre, Beşiktaş'ın sezon başında takıma kiralık olarak kattığı Sırp yıldız Adem Ljajic siyah beyazlılara veda edebilir.