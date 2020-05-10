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Transfer görüşmesi başladı! Beşiktaş'ın golcüsü Göztepe'ye
Transfer görüşmesi başladı! Beşiktaş'ın golcüsü Göztepe'ye
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler, transfer çalışmalarına start verdi. Bu ekiplerden biri olan Göztepe de, hem yurt içinden, hem de yurt dışından önemli isimlerle temasa geçti. Sezonun sona ermesinin ardından birçok yıldızla yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, forvet mevki için de önemli bir ismi gündemine aldı. Buna göre Beşiktaş'ın golcüsü, gelecek sezon İzmir ekibinin yolunu tutabilir! İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 15:37
Süper Lig'de önümüzdeki sezon hücum hattında problem yaşamak istemeyen Göztepe, arayışlarını bu bölge için yoğunlaştırdı.
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Hemen hemen her mevkiye transfer gerçekleştirecek olan yönetim, son olarak gündemine Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i aldı.
Bu sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık oyarak forma giyen 25 yaşındaki genç golcü ile ilgili teknik direktör İlhan Palut'un ısrarcı olduğu bildirildi.
LARIN YEŞİL IŞIK YAKTI
Yeni Asır'ın haberine göre, Belçika'da iyi bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Larin'in kiralık olarak kadroya katılması gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, Zulte Waregem'de sezonun tamamlamaya hazırlanan golcüyle bağlantıya geçerek nabız yokladı.