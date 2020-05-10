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Transfer görüşmesi başladı! Beşiktaş'ın golcüsü Göztepe'ye

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler, transfer çalışmalarına start verdi. Bu ekiplerden biri olan Göztepe de, hem yurt içinden, hem de yurt dışından önemli isimlerle temasa geçti. Sezonun sona ermesinin ardından birçok yıldızla yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, forvet mevki için de önemli bir ismi gündemine aldı. Buna göre Beşiktaş'ın golcüsü, gelecek sezon İzmir ekibinin yolunu tutabilir! İşte detaylar...

10 Mayıs 2020 Pazar 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





