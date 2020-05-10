HaberlerGaleriTrabzonspor'un eski hocasının göz bebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...
Trabzonspor'un eski hocasının göz bebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...
Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası yakaladığı başarılı grafik ile taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Beşiktaş son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
10 Mayıs 2020 Pazar 12:12
Güncelleme: 10.05.2020 15:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada Süper Lig ekipleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı transfer temaslarına hız vermiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle Süper Lig'in 4 devi olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için her gün birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
Lige verilen uzun aranın ardından 12 Haziran'da başlanacağının duyurulmasıyla hazırlıklarını hızlandıran kulüpler, gelecek sezon için de yatırımlar yapmak istiyor.
Bu sezon özellikle Sergen Yalçın'ın takımın başına geçişi sonrası güzel bir ivme yakalayan Beşiktaş, topladığı 44 puanla zirvenin 9 puan gerisinde bulunuyor.
Önümüzdeki sezon için genç ve rotasyonlu bir kadro arzulayan başarılı teknik adam kurmaylarına eksik gördüğü mevkiler için talimatların vermiş, ve çalışmalar başlamıştı.