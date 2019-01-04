Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret

Trabzonspor, Burak Yılmaz transferini KAP'a bildirdi. İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için Trabzonspor'a ödeyeceği ücret...
4 Ocak 2019 Cuma, 11:46:36 Güncelleme: 11:51:18
Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz için KAP açıklaması geldi.

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Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret

Trabzonspor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle;

Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır."

Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret

"Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir."

Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret

"Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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