Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret
Trabzonspor, Burak Yılmaz transferini KAP'a bildirdi. İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için Trabzonspor'a ödeyeceği ücret...
4 Ocak 2019 Cuma, 11:46:36
Güncelleme: 11:51:18
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz için KAP açıklaması geldi.
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Trabzonspor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle;
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır."
"Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir."
"Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."